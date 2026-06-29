«Мне вообще плевать на такие вещи». Дана Уайт — о письме от Golden Boy

Глава UFC и промоутер боксёрского проекта Zuffa Boxing Дана Уайт прокомментировал информацию о письме с требованием прекратить определённые действия, которое, как утверждают в Golden Boy Promotions, было направлено ему из-за контактов по поводу возможного боя Райана Гарсии и Конора Бенна.

«Я вообще ничего об этом не знаю. Если они говорят, что отправили, то, скорее всего, оно действительно приходило. Но я ничего об этом не знаю. Мне вообще плевать на такие вещи. У меня тут пытались сорвать турнир у Белого дома, понимаете? Так что подобные вещи меня вообще не волнуют», — приводит слова Уайта аккаунт Fight Club 24/7 в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Golden Boy Promotions направила Дане Уайту письмо с требованием прекратить контакты, связанные с возможной организацией поединка с участием Райана Гарсии, чьим промоутером является компания.