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«Я хочу подписать их всех». Дана Уайт — о звёздах мирового бокса

«Я хочу подписать их всех». Дана Уайт — о звёздах мирового бокса
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Глава UFC и промоутер Zuffa Boxing Дана Уайт заявил, что намерен вести переговоры со всеми ведущими боксёрами после окончания их действующих контрактов. При этом он подчеркнул, что не собирается переманивать спортсменов, связанных соглашениями с другими промоутерами.

«Ещё четыре месяца назад все были в восторге от этой конкуренции. А теперь почему-то уже никто не рад. Не понимаю, что изменилось. Лично я по-прежнему в полном восторге. Мне по-прежнему нравится всё происходящее. Похоже, сейчас я вообще единственный, кто получает от этого удовольствие.

Как я уже говорил, итоги будем подводить в конце года. Пока всё складывается хорошо. Я не думаю о том, чем занимаются остальные. Меня всё это вообще не беспокоит. И если мы действительно получили такое письмо, то мы не пытаемся вмешиваться в чужие контракты.

Недавно была ситуация: один парень начал с нами общаться, а потом кто-то сказал: «У него действующий контракт». Если у человека есть контракт, мы сразу выходим из переговоров. Мы хотим разговаривать только с теми, кто свободен и имеет право вести с нами переговоры.

Я не собираюсь переманивать бойцов, пока они связаны контрактами, или делать что-то подобное. А когда меня спрашивают: «Хотели бы вы подписать Шакура Стивенсона?» — конечно, хотел бы. Девина Хейни? Я хочу подписать их всех. Когда их контракты закончатся и они смогут на законных основаниях вести с нами переговоры, мы поговорим со всеми», — приводит слова Уайта аккаунт Fight Club 24/7 в социальной сети Х.

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