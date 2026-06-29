Джефф Монсон: Шаре Буллету будет сложно стать чемпионом UFC

Ветеран смешанных единоборств (ММА), депутат парламента Башкирии Джефф Монсон заявил, что россиянину Шарабутдину Магомедову (Шара Буллет) будет сложно завоевать титул чемпиона UFC.

«Шара яркий как боец и как персонаж. Его бои, как правило, выдаются динамичными из-за того, что работа идёт в стойке. У него также много фанатов. Но ему будет непросто получить шанс подраться за титул, потому что у него нет боёв в США», — приводит слова Монсона ТАСС.

Шаре Буллету 32 года. На его счету 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он не может выступать в некоторых штатах США из-за потенциального недопуска со стороны атлетических комиссий.