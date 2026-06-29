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Джефф Монсон: Шаре Буллету будет сложно стать чемпионом UFC

Джефф Монсон: Шаре Буллету будет сложно стать чемпионом UFC
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Ветеран смешанных единоборств (ММА), депутат парламента Башкирии Джефф Монсон заявил, что россиянину Шарабутдину Магомедову (Шара Буллет) будет сложно завоевать титул чемпиона UFC.

«Шара яркий как боец и как персонаж. Его бои, как правило, выдаются динамичными из-за того, что работа идёт в стойке. У него также много фанатов. Но ему будет непросто получить шанс подраться за титул, потому что у него нет боёв в США», — приводит слова Монсона ТАСС.

Шаре Буллету 32 года. На его счету 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он не может выступать в некоторых штатах США из-за потенциального недопуска со стороны атлетических комиссий.

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