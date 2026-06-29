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Джон Джонс назвал победителя боя между Царукяном и Топурией

Джон Джонс назвал победителя боя между Царукяном и Топурией
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс назвал фаворита в теоретическом бою между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном и бывшим чемпионом в лёгком весе промоушена Илией Топурией.

«Ты и так уже знаешь, Арман победит Топурию в любой день. В любой», – сказал Джонс на турнире IBA Bare Knuckle.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года.

Илии Топурии также 29 лет. На его счету 17 побед и одно поражение в ММА (в бою против Джастина Гейджи). В UFC испано-грузин дебютировал в 2025 году.

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