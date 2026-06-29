«Противный парень». Тренер Павловича — о Джоше Хоките

Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян назвал американца Джоша Хокита наиболее приоритетным соперником для российского тяжеловеса Сергея Павловича. По его словам, Хокит интересен с медийной точки зрения.

— Кто предпочтительный следующий соперник для Павловича, на ваш взгляд?

— По медийке — Хокит. Он ещё и противный парень. Было бы приятно его побить. Может, в жизни он и хороший парень, но ведёт себя мерзко. Хочется его побить», — сказал Азизян в интервью «Матч ТВ».

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения.