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«Противный парень». Тренер Павловича — о Джоше Хоките

«Противный парень». Тренер Павловича — о Джоше Хоките
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Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян назвал американца Джоша Хокита наиболее приоритетным соперником для российского тяжеловеса Сергея Павловича. По его словам, Хокит интересен с медийной точки зрения.

— Кто предпочтительный следующий соперник для Павловича, на ваш взгляд?
— По медийке — Хокит. Он ещё и противный парень. Было бы приятно его побить. Может, в жизни он и хороший парень, но ведёт себя мерзко. Хочется его побить», — сказал Азизян в интервью «Матч ТВ».

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения.

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