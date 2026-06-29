Икрам Алискеров раскрыл планы после победы над Феррейрой

Российский боец UFC Икрам Алискеров рассказал о планах на будущее после победы над бразильцем Брунно Феррейрой на турнире UFC в Баку, Азербайджан. Поединок прошёл 27 июня и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Следующее, что мне нужно — это один большой, громкий бой, одно большое имя. Хотя бы до конца года. Думаю, что бой в Абу-Даби в октябре — это идеально. Я бы с радостью там подрался. Один большой бой, одно большое имя — и я вернусь в рейтинги», — приводит слова Алискерова пресс-служба UFC.

Икрам Алискеров провёл 20 боёв в ММА и одержал 18 побед. У бойца пять выигрышей в шести поединках под эгидой UFC.