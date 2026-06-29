Перейра опубликовал петицию с призывом отстранить Херба Дина от судейства боёв UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра опубликовал в социальных сетях петицию с призывом отстранить легендарного рефери Херба Дина от судейства поединков UFC.

«Публичная петиция. Уберите Херба Дина. Отстраните его от судейства боёв UFC», — пост с такими словами Перейра репостнул на своей странице в социальных сетях.

В последние недели Дин неоднократно подвергался критике за свою работу. Во время титульного боя на турнире UFC у Белого дома рефери не наказал Сириля Гана за несколько ударов в затылок Джону Джонсу.

Новые вопросы к работе Дина возникли после турнира UFC в Баку. В поединке Шарабутдина Магомедова и Мишеля Перейры российский боец неоднократно хватал соперника за волосы, а также ткнул его в глаз. Несмотря на повторяющиеся нарушения, рефери ограничился предупреждениями и не снял с Магомедова ни одного очка.