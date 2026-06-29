Россиянин Ашалаев встретится с белорусом на турнире IBA в Баку. Холифилд посетит шоу

10 июля в столице Азербайджана Баку состоится турнир «IBA. Ночь чемпионов», в рамках которого свой восьмираундовый бой во втором среднем весе проведёт призёр чемпионата и Кубка России 2025 года, победитель первенства Европы – 2023 до 22 лет Чеэрав Ашалаев (2-0). Его соперником станет белорус Михаил Долголевец (7-0, КО 7), о чём сообщили в пресс-службе турнира.

Специальным гостем шоу в столице Азербайджана станет бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях американец Эвандер Холифилд.

Свой последний бой Ашалаев провёл в январе на турнире IBA.PRO 14 в Москве, когда единогласным решением судей победил соотечественника Артыша Лопсана. В начале июня в составе «Ленинграда» Ашалаев выиграл Кубок Победы. Также у 24-летнего Ашалаева две победы в зачёте IBA.PRO. Долголевец – участник Олимпийских игр — 2016. Последний официальный бой 36-летнего белоруса прошёл в декабре 2025 года.