«На Анчелотти колоссальное давление». Хабиб Нурмагомедов — о матче Бразилия — Япония на ЧМ

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборной Бразилии и национальной командой Японии.

«Бразилия — Япония сегодня. В крайнем товарищеском матче японцы одолели Бразилию, очень интересный матч ожидается. На Анчелотти колоссальное давление, Японцы выйдут расслабленно играть в свой футбол, что не скажешь про Бразилию», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Товарищеский матч, о котором сказал Хабиб, команды провели 15 октября 2025 года. Японские футболисты обыграли бразильцев со счётом 3:2.