«На Анчелотти колоссальное давление». Хабиб Нурмагомедов — о матче Бразилия — Япония на ЧМ
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборной Бразилии и национальной командой Японии.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бразилия — Япония сегодня. В крайнем товарищеском матче японцы одолели Бразилию, очень интересный матч ожидается. На Анчелотти колоссальное давление, Японцы выйдут расслабленно играть в свой футбол, что не скажешь про Бразилию», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.
Товарищеский матч, о котором сказал Хабиб, команды провели 15 октября 2025 года. Японские футболисты обыграли бразильцев со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
0:1 Энрике – 26' 0:2 Мартинелли – 32' 1:2 Минамино – 52' 2:2 Накамура – 62' 3:2 Уэда – 71'
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