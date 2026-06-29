Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сосулин рассказал о важности поединка с Кольменаресом, который выше его на 14 см

Сосулин рассказал о важности поединка с Кольменаресом, который выше его на 14 см
Комментарии

29-летний непобеждённый чемпион WBA Gold и IBA Intercontinental в среднем весе россиянин Павел Сосулин высказался о поединке с венесуэльцем Эдди Кольменаресом (12-3-1, КО 12). Их бой за пояс IBA.PRO Intercontinental пройдёт на турнире IBA 11 июля в Москве.

«Уже набрал хорошую форму, нахожусь в предвкушении предстоящего поединка. Если говорить про соперника, то я сразу обращу внимание на его рост — 194 см. И это при том, что у меня 180 см. Ну ничего, будет интересно проверить себя на фоне высокого и опытного боксёра из Венесуэлы. У него был отличный бой против филиппинца Эумира Марсьяля за пояс WBC International.

Цель этого боя? Мне нужно оставаться активным, проводить больше поединков, благодаря чему прогрессировать. В бою с Кольменаресом мне интересно себя проверить. Снова», — приводит слова Сосулина пресс-служба IBA.

Материалы по теме
Сусленков — о поединке с Джойсом: я лучший боксёр России и докажу это 11 июля
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android