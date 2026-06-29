Сосулин рассказал о важности поединка с Кольменаресом, который выше его на 14 см

29-летний непобеждённый чемпион WBA Gold и IBA Intercontinental в среднем весе россиянин Павел Сосулин высказался о поединке с венесуэльцем Эдди Кольменаресом (12-3-1, КО 12). Их бой за пояс IBA.PRO Intercontinental пройдёт на турнире IBA 11 июля в Москве.

«Уже набрал хорошую форму, нахожусь в предвкушении предстоящего поединка. Если говорить про соперника, то я сразу обращу внимание на его рост — 194 см. И это при том, что у меня 180 см. Ну ничего, будет интересно проверить себя на фоне высокого и опытного боксёра из Венесуэлы. У него был отличный бой против филиппинца Эумира Марсьяля за пояс WBC International.

Цель этого боя? Мне нужно оставаться активным, проводить больше поединков, благодаря чему прогрессировать. В бою с Кольменаресом мне интересно себя проверить. Снова», — приводит слова Сосулина пресс-служба IBA.