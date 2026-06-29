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«Нельзя смотреть за спину соперников». Хабиб Нурмагомедов — об игре Германия — Парагвай

«Нельзя смотреть за спину соперников». Хабиб Нурмагомедов — об игре Германия — Парагвай
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящей встрече 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборной Германии и национальной командой Парагвая, которая начнётся сегодня, 29 июня, в 23:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Германия — Парагвай. Думаю, немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они будут беречь силы на следующий потенциальный матч с Францией. Главное, чтобы это не вышло им боком. Нельзя на чемпионате мира смотреть за спину соперников, особенно с теми, кому терять нечего», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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