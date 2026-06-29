«Думал, что это ИИ». Президент WBC — о решении Усика объявить титулы вакантными

Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на решение Александра Усика объявить титулы вакантными.

«Трудно объяснить, как это выразить словами. То чувство, когда открываешь социальные сети и видишь, что чемпион мира в супертяжёлом весе просто отказывается от своего пояса. Просто так. Без телефонного звонка, без письма, без какого-либо предупреждения. Такое время, в котором мы живём. Я бы даже подумал, что это ИИ.

Боксёры проходят через множество этапов. Когда они начинают свой путь, они скромные, голодные до побед, благодарные и преданные — но потом деньги меняют всё. Тем не менее я уверен, что Александр Усик — особенный человек. Олимпийский призёр. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе. Я хочу пожелать ему больших успехов как на ринге, так и за его пределами. Вся семья WBC желает Александру Усику всего наилучшего, и пусть его жизнь и дальше будет такой же прекрасной, как и прежде», — приводит слова Сулеймана издание Boxingnews24.