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Хабиб — о победе Бразилии в 1/16 финала ЧМ: только японцы дают бой в борьбе Дагестану

Хабиб — о победе Бразилии в 1/16 финала ЧМ: только японцы дают бой в борьбе Дагестану
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу в матче с Японией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Бразилия должна быть на таких турнирах, и просто не могли вылететь на такой стадии. Японцы просто молодцы.

Если посмотреть последние три чемпионата мира, как они вылетели, кому проиграли и как достойно бились, то становится понятно, насколько они хороши.

Только японцы дают бой в вольной борьбе Дагестану и по футболу бразильцам, удивительно», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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