Хабиб — о победе Бразилии в 1/16 финала ЧМ: только японцы дают бой в борьбе Дагестану

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу в матче с Японией (2:1).

«Бразилия должна быть на таких турнирах, и просто не могли вылететь на такой стадии. Японцы просто молодцы.

Если посмотреть последние три чемпионата мира, как они вылетели, кому проиграли и как достойно бились, то становится понятно, насколько они хороши.

Только японцы дают бой в вольной борьбе Дагестану и по футболу бразильцам, удивительно», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.