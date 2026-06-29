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«Прими бой. Не убегай». Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду

«Прими бой. Не убегай». Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев обратился к 35-летнему американскому бойцу и действующему чемпиону дивизиона Шону Стрикленду.

«Прими бой, не убегай, я всё равно тебя побью. Чем раньше это случится, тем легче будет дышать», — обратился Чимаев к Стрикленду в социальной сети Х.

Чимаев проиграл Стрикленду на турнире UFC 328, который прошёл в ночь на 10 мая 2026 года. Для уроженца Чечни это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Американский боец Стрикленд после своей победы над Чимаев стал двукратным чемпионом промоушена в среднем весе. Его первый тайтл-рейн начался в сентябре 2023-го, а закончился в январе 2024-го после поражения от Дрикуса дю Плесси.

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