«Сегодня мой настрой изменился». Алекс Перейра — о поединке с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о встрече в октагоне с Джоном Джонсом.

— Ходили слухи, что ты будешь драться с Джоном на лужайке Белого дома. Я думаю, это было бы лучшим главным событием для этого карда.

— Это была действительно захватывающая возможность, верно? Когда появилась новость, чувак, такое грандиозное событие, что-то действительно важное. Это невероятно значимое и крупное событие, несущее огромный вес. И я даже хотел действительно сильно продвигать это, делать посты и всё прочее. Но сегодня мой настрой немного изменился.

Думаю, я просто позволю событиям идти своим чередом. Если этому суждено случиться, то я могу драться. Если нет, если UFC не заинтересован во мне, я просто останусь при себе и не буду расстраиваться из-за этого. Я собираюсь относиться к бою как к любому другому бою, я буду гораздо больше сосредоточен на своей собственной профессиональной карьере, не форсируя никакие другие будущие бои, — сказал Перейра на YouTube-канале ALF Global.