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Икрам Алискеров вошёл в топ-15 среднего веса UFC после победы в Баку

Икрам Алискеров вошёл в топ-15 среднего веса UFC после победы в Баку
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Обновился рейтинг бойцовского промоушена UFC в среднем весе (до 84 кг). Россиянин Икрам Алискеров, на турнире UFC Fight Night 280 в Баку (Азербайджан) победивший единогласным судейским решением бразильца Брунно Феррейру, вошёл в топ-15 дивизиона.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Икрам Алискеров (W) — Бруно Феррейра
27 июня 2026, суббота. 19:25 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Брунно Феррейра

Рейтинг среднего веса UFC (топ-15):

Чемпион — Шон Стрикленд (США).
1. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
2 Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
3. Нассурдин Имавов (Франция).
4. Брендан Аллен (США).
5. Кайо Борральо (Бразилия).
6. Энтони Эрнандес (США).
7. Джо Пайфер (США).
8. Ренье де Риддер (Нидерланды).
9. Исраэль Адесанья (Нигерия).
10. Роберт Уиттакер (Австралия).
11. Джаред Каннонье (США).
12. Грегори Родригес (Бразилия).
13. Кристиан Данкан (Великобритания).
14. Роман Долидзе (Грузия).
15. Икрам Алискеров (Россия).
15. Бо Никал (США).

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