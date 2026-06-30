Экс-боец UFC Амагов дал прогноз на возможный бой Царукян — Гейджи

Бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов высказался о возможном поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гейджи и соотечественником Арманом Царукяном.

«Думаю, Царукян 100% его выиграет. Он молодой, у него борьба на уровне. Конечно, мы видели, что Гейджи совершил апсет в последнем бою. Джастин такой, с характером воин, у него бои зрелищные. Конечно, я его не списываю. Но лично моё мнение, что Царукян его победит», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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