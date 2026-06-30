«Чемпиона надо побеждать увереннее». Адлан Амагов не согласился с поражением Чимаева

Бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов прокомментировал поражение соотечественника Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Там был совершенно другой Чимаев. Но всё равно, мне кажется, ему можно было бы отдать победу. Он [на тот момент] был чемпионом, и, как говорится, чемпиона надо побеждать увереннее. Но это был другой Хамзат. Тут сказалась весогонка. Я по себе знаю, что если неправильно провёл весогонку или восстановился не должным образом, то [это серьёзно сказывается на твоём выступлении]. По Хамзату было видно это, особенно после первого раунда. Чисто на характере подрался. Но всё равно ему можно было бы отдать», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.