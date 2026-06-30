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«Легенда. Самый лучший хоккеист в мире». Топ-боец UFC Волков — об Овечкине

«Легенда. Самый лучший хоккеист в мире». Топ-боец UFC Волков — об Овечкине
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Российский боец UFC Александр Волков высказался о звезде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соотечественнике Александре Овечкине.

«Конечно, хотел бы [увидеться с Овечкиным]. Пока нет в планах (улыбается). Он легенда. Самый лучший хоккеист в мире в данный момент. Побил все рекорды», — сказал Волков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Александру Овечкину 41 год. Россиянин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Является самым результативным игроком в истории лиги. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира.

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