Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв: спорт должен быть настоящим социальным лифтом в России

Умар Кремлёв: спорт должен быть настоящим социальным лифтом в России
Комментарии

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о важности социальной функции любительского и профессионального спорта.

«Спорт должен быть настоящим социальным лифтом для талантливых ребят и девушек из разных регионов России. У нас много сильных детей растёт в небольших городах, в обычных семьях. У них есть характер, трудолюбие, желание побеждать. Им нужен понятный путь. Если человек честно работает, защищает честь региона и страны, он должен получать медаль и реальные возможности для будущего», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Умар Кремлёв избран на пост председателя наблюдательного совета ФСБР

Огромные гонорары в боксе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android