Умар Кремлёв: спорт должен быть настоящим социальным лифтом в России

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о важности социальной функции любительского и профессионального спорта.

«Спорт должен быть настоящим социальным лифтом для талантливых ребят и девушек из разных регионов России. У нас много сильных детей растёт в небольших городах, в обычных семьях. У них есть характер, трудолюбие, желание побеждать. Им нужен понятный путь. Если человек честно работает, защищает честь региона и страны, он должен получать медаль и реальные возможности для будущего», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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