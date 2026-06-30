Александр Волков ответил на вопрос, проведёт ли ещё один бой до конца 2026 года

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о следующем выступлении.

«Я надеюсь, будем стараться. Уже ведём переговоры. Пока неясно, кто будет моим соперником, не могу с вами это обсудить», — сказал Волков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений. В своём последнем бою на UFC 328 в мае Волков победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

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