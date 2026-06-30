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Волков назвал победителя в бою Махачев — Гарри

Волков назвал победителя в бою Махачев — Гарри
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Российский боец UFC Александр Волков высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Кого я вижу победителем в бою Махачев – Гарри? Махачева», — сказал Волков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона американца Белала Мухаммада.

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