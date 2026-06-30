Глава WBA: Гассиеву нужно внести своё имя в историю тяжёлого веса

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса высказался о предстоящем поединке за регулярный титул в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и французом Тони Йокой, который состоится 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Это хороший бой для Гассиева. Сейчас Мурату нужна хорошая победа после триумфа в бою с Кубратом Пулевым. Мурату нужно внести своё имя в историю тяжёлого веса, а Тони Йока — отличный претендент. Посмотрим, что выйдет! Я думаю, у Гассиева есть небольшое преимущество над Тони Йокой», — приводит слова Мендосы пресс-служба Международной боксёрской ассоциации (IBA).