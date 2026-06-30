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Джон Джонс ответил, смог ли Махачев уже превзойти Хабиба Нурмагомедова

Джон Джонс ответил, смог ли Махачев уже превзойти Хабиба Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс ответил, превзошёл ли россиянин Ислам Махачев одноклубника Хабиба Нурмагомедова в престижнейшей организации мира.

«Знаете, оба парня великолепны. Самое замечательное в них, что они в одной команде. Поэтому в конечном счёте думаю, не так уж важно, кто из них лучший, потому что, на мой взгляд, они радуются победам друг друга. И именно такая дружба и нужна. Знаете, парни, которые радуются успехам друг друга», — сказал Джонс в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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