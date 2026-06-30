Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Прогрессирует очень быстро». Джон Джонс оценил перспективы непобеждённого тяжеловеса UFC

«Прогрессирует очень быстро». Джон Джонс оценил перспективы непобеждённого тяжеловеса UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс высказался о перспективах победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённого бойца ММА американца Гейбла Стивесона в организации.

«Думаю, что Гейбл будет хорош в тяжёлом весе. Он будет быстрее всех остальных тяжеловесов и более атлетичным по сравнению с ними. Однако сейчас многие парни могут конкурировать с Гейблом, поскольку тот ещё молодой боец. Но через год или два, полагаю, ситуация будет совершенно другой. Он прогрессирует очень быстро», — сказал Джонс в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Хабиб vs Махачев, Волков-фотограф и поражение Чимаева. Поговорили с топ-звёздами UFC
Эксклюзив
Хабиб vs Махачев, Волков-фотограф и поражение Чимаева. Поговорили с топ-звёздами UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android