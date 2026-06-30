«Прогрессирует очень быстро». Джон Джонс оценил перспективы непобеждённого тяжеловеса UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс высказался о перспективах победителя Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённого бойца ММА американца Гейбла Стивесона в организации.

«Думаю, что Гейбл будет хорош в тяжёлом весе. Он будет быстрее всех остальных тяжеловесов и более атлетичным по сравнению с ними. Однако сейчас многие парни могут конкурировать с Гейблом, поскольку тот ещё молодой боец. Но через год или два, полагаю, ситуация будет совершенно другой. Он прогрессирует очень быстро», — сказал Джонс в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.