Боец ММА, избивший пожилую соседку, погиб на СВО — источник

Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, спортсмен находился в зоне СВО не более месяца. Отмечается, что Юнусов участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы и погиб во время наступления.

Ранее, в конце мая, Юнусов сообщил о своём решении отправиться в зону СВО. Незадолго до этого он оказался в центре скандала после того, как избил пожилую соседку в подъезде жилого дома в Грозном. Сообщалось, что спортсмен плеснул кофе в лицо пожилой женщине, после чего ударил её. Позднее СМИ писали, что в результате конфликта также пострадала дочь женщины.

За профессиональную карьеру в ММА Юнусов провёл 27 поединков, одержав 19 побед при восьми поражениях. Он выступал под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой, а в зоне СВО, по данным источника, использовал позывной Зверь.