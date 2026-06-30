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Магомед Зайнуков дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби

Магомед Зайнуков дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби
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Непобеждённый российский боец UFC Магомед Зайнуков проведёт дебютный поединок в UFC на турнире Fight Night, который состоится 25 июля 2026 года и пройдёт на арене «Этихад Арена» в Абу-Даби, ОАЭ.

Соперником Зайнукова станет поляк Дамиан Жепецкий. Бой пройдёт в лёгком весе.

Магомеду Зайнукову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету восемь побед и ни одного поражения.

Дамиану Жепецки 24 года. Известен под прозвищем «Мясник». В профессиональном рекорде боец одержал 10 побед без поражений.

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