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Коста заявил, что UFC не даёт ему новый бой, несмотря на готовность выступить в трёх весах

Коста заявил, что UFC не даёт ему новый бой, несмотря на готовность выступить в трёх весах
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что разочарован отсутствием каких-либо подвижек в вопросе организации следующего поединка.

«С тех пор как я победил Азамата [Мурзаканова] в апреле, пытаюсь получить следующий бой. В какой-то момент я даже был готов выступить в тяжёлом весе. В UFC сказали мне ждать… ждать… Вот уже июль, а я всё ещё хочу подраться с кем-нибудь в полутяжёлом, среднем или даже тяжёлом весе.

Но ответ UFC через Хантера Кэмпбелла остаётся тем же: «Жди». Хочу драться, а не ждать. По моему контракту у меня остался всего один бой, хочу провести его как можно скорее. Но по какой-то причине они этого не хотят», — написал Коста на своей странице в социальной сети.

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