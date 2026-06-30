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Объявлен следующий «разминочный» бой Тайсона Фьюри

Объявлен следующий «разминочный» бой Тайсона Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 24 июля. Соперником британца станет польский боксёр Мариуш Вах. Бой состоится в Паттайе, Таиланд.

37-летний Фьюри выйдет на ринг перед ожидаемым поединком с Энтони Джошуа, который, как ожидается, состоится позднее в нынешнем году. Сам Джошуа на день позже, 25 июля встретится с Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии.

Как сообщил Фьюри на своих страницах в социальных сетях, вся прибыль от продажи билетов на турнир будет направлена на благотворительность. Кроме того, бойцу вручат первый в истории гуманитарный титул WBC.

В рекорде 46-летнего Ваха 39 побед и 13 поражений, 20 из которых были одержаны нокаутом.

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