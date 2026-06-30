IBF обязала Санчеса и Итауму провести бой за вакантный титул чемпиона мира

Международная боксёрская федерация (IBF) официально обязала кубинца Фрэнка Санчеса и британца Мозеса Итауму провести поединок за вакантный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Пояс стал вакантным после того, как 39-летний непобеждённый бывший чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик решил освободить титулы WBA, WBC, IBF и IBO. При этом следующий бой Итаумы уже запланирован на 29 августа. Британец должен встретиться с хорватом Филипом Хрговичем.

Санчесу 33 года. За карьеру на профессиональном ринге он провёл 27 поединков, одержав 26 побед (19 нокаутом).

21-летний Итаума остаётся непобеждённым на профессиональном ринге. В его активе 14 побед, 12 из которых были одержаны досрочно.