Появилась первая фотография Илии Топурии после турнира UFC в Белом доме

Испанский певец Омар Монтес опубликовал в социальных сетях фотографию с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Ранее стало известно, что бойца выписали из больницы после полученных травм на турнире в Белом доме.

Фото: Социальные сети Омара Монтеса

Топурия попал в больницу после турнира UFC White House — Freedom 250, где на лужайке Белого дома в статусе непобеждённого чемпиона в лёгком весе сразился с американцем Джастином Гейджи, который обладал временным титулом. Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона в первых четырёх раундах. Таким образом, испано-грузинский атлет потерпел поражение техническим нокаутом. Топурии диагностировали переломы обеих орбитальных костей без смещения.