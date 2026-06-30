Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Норвегии над Кот-д’Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча, прошедшая в Техасе, США, завершилась победой норвежцев со счётом 2:1.

«Норвегия прошла дальше, и это радует, ещё и Эрлинг [Холанд] забил решающий гол. Ждём матч Бразилия — Норвегия. Буду топить за Норвегию, вот почему за них, не могу понять, хотя в Бразилии реаловский тренер и игроки тоже. Короче, вперёд, Норвегия», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Бразилией, матч состоится 5 июля на стадионе «Метлайф».