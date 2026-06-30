Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Норвегии над Кот-д’Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча, прошедшая в Техасе, США, завершилась победой норвежцев со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

«Норвегия прошла дальше, и это радует, ещё и Эрлинг [Холанд] забил решающий гол. Ждём матч Бразилия — Норвегия. Буду топить за Норвегию, вот почему за них, не могу понять, хотя в Бразилии реаловский тренер и игроки тоже. Короче, вперёд, Норвегия», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Бразилией, матч состоится 5 июля на стадионе «Метлайф».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Шансы невелики». Холанд — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android