Гарри заявил, что хочет нокаутировать Махачева в четвёртом раунде

Ирландский боец UFC Иан Гарри рассказал, каким видит свой поединок с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Хочу закончить бой в четвёртом раунде. Не хочу никакого раннего нокаута, потому что потом начнутся разговоры: «А если бы…», «Но…», «Может быть…» — и появятся оправдания. В четвёртом раунде я скажу всем: «Сейчас это сделаю». А затем прикончу его», — сказал Гарри в видео для социальных сетей Matchroom Boxing.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265, Гарри победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона американца Белала Мухаммада.