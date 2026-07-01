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Джош Хокит призвал UFC уволить Тома Аспиналла

Джош Хокит призвал UFC уволить Тома Аспиналла
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит заявил, что организация должна расстаться с действующим чемпионом тяжёлого дивизиона Томом Аспиналлом. А также высказался об экс-чемпионе промоушена в среднем и полутяжёлом весе Алексе Перейре, который в последнее время активно выступает против рефери Херба Дина.

«Этот плакса полностью растерял всю свою ауру. Есть идея, UFC. Увольте Тома. По моему мнению, бесспорный чемпион — это Сириль Ган. Он заставил Тома сдаться. Менеджер Тома пытается играть в какие-то игры. Дайте мне Сириля в сентябре. Когда я выиграю, дам Алексу Перейре шанс вернуть себе уверенность в ноябре или декабре.

По крайней мере, тогда у нас будет чемпион, который готов драться постоянно», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

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