Экс-чемпион мира по боксу раскрыл, за счёт чего Мохаммед Али победил бы в бою с Усиком

Чемпион мира в супертяжёлом весе (версия WBC, 1978-1983; версия IBF, 1984-1985) Ларри Холмс заявил, что украинский боксёр Александр Усик не смог бы победить легендарного Мохаммеда Али. По мнению 76-летнего американца, стили боксёров слишком разные и Усик проигрывал бы с самого начала.

«Почему Али победит Усика? Стили этих двух боксёров отличаются. Али выходил на ринг и делал то, чему его научили на тренировках, поэтому я не уверен, что Усик смог бы с ним справиться. Он проигрывал бы уже с первого раунда. Не думаю, что у сегодняшних боксёров есть то же сердце, что было у ребят из 70-х и 80-х.

У нас была решимость и сила воли, чтобы выдержать 15 раундов. Нынешние боксёры никогда бы не выдержали 15 раундов. Я уверен, что победил бы их всех. Я всегда был готов. Каждый бой был для меня как самый важный поединок», — приводит слова Холмса портал BoxingScene.