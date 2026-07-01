«Если мне дадут этот бой, уверен, это будет красиво». Физиев — о Зайнукове

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев высказался о возможном поединке с непобеждённым бойцом UFC Магомедом Зайнуковым после того, как чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что хотел бы увидеть этот бой.

«Махачев сказал, что хочет увидеть бой Зайнукова со мной? Ну, это его друг. Я его знаю с тайского бокса ещё. Я его помню ещё по любителям. В Швеции мы дрались на одном чемпионате мира. Он стал очень хорошим чемпионом. Сейчас подписался в UFC. Он же выиграл Претендентскую серию? В общем, боец хороший, ударник.

Он дрался с нашим пацаном Шахмаром Садыговым, моим хорошим другом. Мы готовили Шахмара к этому бою, и он достойно себя проявил. Магомед — друг Ислама, его братишка. Конечно, Махачеву выгодно говорить о том, чтобы он дрался с такими, как я. Если мне когда-то дадут бой с ним, то, я уверен, это будет красивый бой. Два тайбоксёра выйдут по правилам ММА драться. Это будет суперкруто», — приводит слова Физиева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.