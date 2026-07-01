Певец Эмин Агаларов подарил Шаре Буллету эксклюзивные часы

Боец UFC Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) получил в подарок от азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова эксклюзивные часы. Подарок был вручён после победы Магомедова над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC в Баку 27 июня. Шара Буллет одержал победу единогласным решением судей.

«Киборг-убийца, взорвал полностью. Ты вчера что устроил? Поздравляю, взорвал. Начало было непростым. У меня маленький сувенир для тебя – их всего 100, я всем друзьям своим подарил. 1 тысячу метров под водой можно плавать», — написал Агаларов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Эмина Агаларова

Шаре Буллету 32 года. На его счету 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.