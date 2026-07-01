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Певец Эмин Агаларов подарил Шаре Буллету эксклюзивные часы

Певец Эмин Агаларов подарил Шаре Буллету эксклюзивные часы
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Боец UFC Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) получил в подарок от азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова эксклюзивные часы. Подарок был вручён после победы Магомедова над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC в Баку 27 июня. Шара Буллет одержал победу единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

«Киборг-убийца, взорвал полностью. Ты вчера что устроил? Поздравляю, взорвал. Начало было непростым. У меня маленький сувенир для тебя – их всего 100, я всем друзьям своим подарил. 1 тысячу метров под водой можно плавать», — написал Агаларов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Эмина Агаларова

Шаре Буллету 32 года. На его счету 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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