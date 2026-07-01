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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Мексики в 1/16 финала чемпионата мира

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Мексики в 1/16 финала чемпионата мира
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

«Мексика проходит дальше. Мексика ещё не проиграла и даже не пропустила ни одного мяча на турнире. Мне кажется, надо посмотреть, кто там играет, и чуть изучить команду», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Мексики заняла первое место в квартете A, где также выступали команды ЮАР, Южной Кореи и Чехии. Мексиканцы одержали три победы в трёх матчах с общей разницей мячей 6:0. В 1/8 финала турнира сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

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