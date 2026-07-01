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Кормье посоветовал Гарри не зацикливаться на способе победы над Махачевым

Кормье посоветовал Гарри не зацикливаться на способе победы над Махачевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на слова ирландца Иана Мачадо Гарри, который заявил, что хочет нокаутировать действующего чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева в четвёртом раунде, чтобы никто не назвал его победу случайной.

«Когда ты слышишь, как Иан говорит: «Я хочу нокаутировать в четвёртом раунде, потому что не хочу, чтобы кто-то говорил, что это случайность», я иногда не понимаю, когда человек заблуждается в своих мыслях и настраивает себя на очень-очень плохой результат. Ты должен воспринимать это как есть. Ты не можешь говорить, что хочешь победить лучшего бойца вне зависимости от весовой категории в определённом раунде. Если ты побеждаешь, неважно, как ты это делаешь», — приводит слова Кормье FREAK.MMA в социальной сети Х.

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