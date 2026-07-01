Гарри рассказал, чьи чемпионские победы вдохновляют его перед боем с Махачевым

Ирландский боец UFC Иан Гарри рассказал, что черпает вдохновение в недавних чемпионских победах Шона Стрикленда и Джастина Гейджи, готовясь к поединку с действующим обладателем титула в лёгком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 330.

«Если люди увидели, как Шон Стрикленд вышел и победил Хамзата Чимаева, перевернув всё с ног на голову, хотя этого никто не ожидал… То никто не может сидеть и говорить, что для меня невозможно победить Ислама Махачева. Более того, я куда более опасный соперник. Я более разносторонний боец и у меня гораздо, гораздо, гораздо больше способов выиграть этот бой», — приводит слова Гарри комментатор Пол Браун на своей странице в социальной сети Х.