Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча Англия — ДР Конго на ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2026 года и заявил, что болеет за англичан. Команда Томаса Тухеля сыграет с ДР Конго в первом раунде плей-офф. Матч состоится 1 июля.

«Англия — Конго. Мне очень интересно, насколько дальше пройдёт Англия на этом чемпионате. Видно, что команда очень уставшая от долгого сезона и много игр, ведь там в основе выступают игроки, которые на протяжении почти года играли каждые 3 дня игры, а это очень много. Но есть один игрок (Беллингем), который в этом сезоне не сказал ничего, и видно по тому, как он носится по полю, что он хочет просто высказаться по-футбольному. Короче, я за Англию и ещё больше я за матч Мексика — Англия», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.