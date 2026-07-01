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Иан Гарри: я — следующая суперзвезда ирландского MMA

Иан Гарри: я — следующая суперзвезда ирландского MMA
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Ирландский боец UFC Иан Гарри заявил, что намерен стать новым лидером смешанных единоборств в Ирландии и вернуть турниры промоушена в страну. Ближайший бой Гарри проведёт против действующего чемпиона в категории до 77 кг Ислама Махачева 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Как ирландец я хочу, чтобы вся страна была за моей спиной, когда 16 августа я завоюю этот титул. Я хочу стать тем человеком, который вернёт UFC в Ирландию. Прошло уже много времени. Я уже давно несу флаг ирландского MMA. После следующего боя я стану самым побеждающим ирландцем в истории UFC. На моём счету будет 11 побед.

Я хочу вернуть UFC сюда, в Ирландию, и говорю об этом с самого первого дня. Я следующая суперзвезда ирландского MMA, возглавлю вторую волну. Я хочу вернуть турнир в Дублин, туда, где UFC сочтёт возможным провести шоу. Потому что эти болельщики этого заслуживают», — приводит слова Гарри Heavy.com.

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