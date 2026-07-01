Холлоуэй: было бы чертовски глупо не согласиться на бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, который 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе встретится с ирландцем Конором Макгрегором, заявил, что для него этот поединок значит больше, чем титульный бой.

«Я считаю, что бой за титул никуда не денется, так что нужно брать деньги, когда есть возможность. Макгрегор — это Макгрегор, было бы чертовски глупо не согласиться», — приводит слова Холлоуэя Full Send MMA в социальной сети Х.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.