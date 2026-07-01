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Холлоуэй: было бы чертовски глупо не согласиться на бой с Макгрегором

Холлоуэй: было бы чертовски глупо не согласиться на бой с Макгрегором
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, который 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе встретится с ирландцем Конором Макгрегором, заявил, что для него этот поединок значит больше, чем титульный бой.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я считаю, что бой за титул никуда не денется, так что нужно брать деньги, когда есть возможность. Макгрегор — это Макгрегор, было бы чертовски глупо не согласиться», — приводит слова Холлоуэя Full Send MMA в социальной сети Х.

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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