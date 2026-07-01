«Уже не так сложно поверить». Кормье — о шансах Гарри победить Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что потенциальная победа Иана Гарри над действующим чемпионом в категории до 77 кг Исламом Махачевым не выглядит невероятной после уже прошедших титульных боёв.

«Как вы знаете, 2026 год получился совершенно невероятным. Думаю, если бы не тот год, в котором мы сейчас живём, от слов Иана Гарри многие просто отмахнулись бы.

Мы уже видели, как Джастин Гейджи выходил на бой с Пэдди Пимблеттом в статусе андердога, победил его и стал временным чемпионом. Мы видели, как Шон Стрикленд, которого считали абсолютно безнадёжным в бою против Хамзата Чимаева, одержал победу. Мы увидели, как Карлос Ульберг с разорванным коленом победил Иржи Прохазку, который всегда был для него очень неудобным соперником. А затем мы увидели, как Джастин Гейджи победил Илию Топурию, хотя многие даже на секунду не допускали, что он способен это сделать. Но он победил.

Этот год стал годом андердогов. Если бы Иан Гарри сказал то, что говорит сейчас, год назад, люди просто подняли бы его на смех. Но если вспомнить результаты титульных боёв в этом году, то уже не так сложно поверить, что такое действительно может произойти», — сказал Кормье в своём подкасте.