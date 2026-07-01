Гейджи заявил, что Топурия способен победить любого бойца лёгкого веса UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи высоко оценил уровень испано-грузина Илии Топурии после их боя на турнире в Белом доме.

«Желаю ему только всего самого лучшего. Он очень и очень мастеровитый боец. У него есть всё необходимое, чтобы победить любого из этих парней. Так что мне будет очень интересно посмотреть, как всё сложится», — сказал Гейджи в подкасте ONX Sports.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона в первых четырёх раундах. Таким образом, испано-грузинский атлет потерпел поражение техническим нокаутом. Топурии диагностировали переломы обеих орбитальных костей без смещения.