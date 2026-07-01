Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Похожи на уличных бойцов». Физиев объяснил, чем хорош бой Пимблетта и Сен-Дени

«Похожи на уличных бойцов». Физиев объяснил, чем хорош бой Пимблетта и Сен-Дени
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев высказался о поединке британца Пэдди Пимблетта и француза Бенуа Сен-Дени.

«Очень хороший бой. Для меня это очень похожие бойцы. Они любят делать немного безумных вещей. Оба активно дерутся, их стили боя — Бенуа и Пэдди — со стороны похожи на уличных бойцов. Просто парни, пришедшие с улицы. Удары отовсюду, со всех углов. Они бьют ногами по-разному.

У этих парней обоих большая выносливость, верю, когда бой начнётся, они пойдут друг на друга и будут биться кость в кость. Думаю, это будет бой вечера, это точно», — приводит слова Физиева издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Пэдди Пимблетт назвал свой максимальный вес в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android