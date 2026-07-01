«Похожи на уличных бойцов». Физиев объяснил, чем хорош бой Пимблетта и Сен-Дени

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев высказался о поединке британца Пэдди Пимблетта и француза Бенуа Сен-Дени.

«Очень хороший бой. Для меня это очень похожие бойцы. Они любят делать немного безумных вещей. Оба активно дерутся, их стили боя — Бенуа и Пэдди — со стороны похожи на уличных бойцов. Просто парни, пришедшие с улицы. Удары отовсюду, со всех углов. Они бьют ногами по-разному.

У этих парней обоих большая выносливость, верю, когда бой начнётся, они пойдут друг на друга и будут биться кость в кость. Думаю, это будет бой вечера, это точно», — приводит слова Физиева издание MMAJunkie.