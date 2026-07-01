«Главное событие на пять раундов». Хабиб — о следующем бое Умара Нурмагомедова

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о следующем поединке своего брата Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе UFC.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«С младшим дали 30 минут грэпплинга. А так у него следующий бой будет большим, а точнее главное событие вечера — пять раундов», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В последний раз Умар выходил в октагон промоушена Даны Уайта 25 января 2026 года, когда сразился с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением.