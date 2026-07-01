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«Честь и хвала». Хукер объяснил, почему Макгрегор достоин уважения после возвращения в UFC

«Честь и хвала». Хукер объяснил, почему Макгрегор достоин уважения после возвращения в UFC
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Новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о возвращении Конора Макгрегора, который проведёт бой с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Эта весовая категория, очевидно, довольно сильно меняет ситуацию. Макс выступал в полулёгком весе и недавно провёл пару боёв в лёгком весе. Я уверен, что он, вероятно, в жизни находится около этого веса [полусреднего]. Но всё же это не тот вес, в котором Конор показывал свои лучшие результаты в 170 фунтах. Макс быстр и постоянно выступал на элитном уровне. Бои — это не то, что можно начать и бросить, когда тебе захочется.

Возвращение после такого долгого перерыва, и без неуважения к Конору… То, как он сломал ногу, — это конец карьеры, и ему пришлось возвращаться и восстанавливаться после этого. Честь ему и хвала. У этого парня больше денег, чем у кого-либо другого в этом спорте, так что нет реальной необходимости снова выходить туда и снова соревноваться. Так что честь ему и хвала за то, что у него всё ещё есть этот чип на плече и что-то, что нужно доказать», — приводит слова Хукера MMAJunkie.

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