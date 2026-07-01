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Известна дата следующего боя и соперник Гаджи Рабаданова в PFL

Известна дата следующего боя и соперник Гаджи Рабаданова в PFL
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Пресс-служба промоушена Professional Fighters League (PFL) объявила дату следующего поединка 33-летнего российского бойца смешанных единоборств, выступающего в лёгкой весовой категории, Гаджи Рабаданова.

Фото: PFL

Соперником Гаджи на турнире 22 августа в Тампе, Флорида, станет 31-летний непобеждённый легковес из Польши Якуб Кашуба.

Последний раз Рабаданов дрался на турнире PFL 3 мая 2026 года, одержав победу над представителем Латвии Александром Чизовым единогласным судейским решением.

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Гаджи Рабаданов (W) — Александр Чизов
03 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Александр Чизов

До встречи с Чизовым Рабаданов дрался с британцем Альфи Дэвисом. Их бой состоялся 15 августа 2025 года в Су-Фолсе, США, и завершился поражением россиянина единогласным решением судей.

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