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Вячеслав Борщёв дебютирует на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в США

Вячеслав Борщёв дебютирует на голых кулаках на турнире IBA Bare Knuckle в США
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18 июля 2026 года в городе Майами, штат Флорида, в многофункциональном конгресс-холле «Центр Джеймса Л. Найта» состоится турнир Международной профессиональной кулачной лиги IBA Bare Knuckle, созданной под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) по поручению президента организации Умара Кремлёва.

Ведущими турнира станут величайший боец в истории UFC Джон Джонс, и известный американо-британский инфлюенсер, предприниматель и бывший профессиональный кикбоксёр Эндрю Тейт.

Одним из главных событий турнира станет поединок российского экс-бойца UFC, мастера спорта международного класса по кикбоксингу, Вячеслава Борщёва против первого чемпиона американской организации BKFC, профессионального пуэрто-риканского бойца Элвина Брито, известного по прозвищу Эль Бандито.

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